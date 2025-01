Si aggiunge un altro giovane viola alla spedizione dell'Italia U19 in Spagna. Ben quattro i calciatori della Fiorentina convocati

Qualche giorno fa erano state rese note le convocazioni da parte del CT della Nazionale italiana U19 Alberto Bollini per l'amichevole di prestigio contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 15 gennaio a Madrid. In lista presenti sia il portiere della Fiorentina Martinelli che l'attaccante Caprini, oltre che Fortini, in prestito alla Juve Stabia.

Oggi è stata ufficializzata anche la chiamata di Tommaso Rubino, che prenderà il posto dell'indisponibile Alessandro Di Nunzio della Roma). Saranno tre dunque i giocatori viola che si raduneranno stasera a Casorate Sempione. Doppia gioia per Rubino dopo il gol di oggi contro l'Udinese.