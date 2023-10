Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la Fiorentina dopo la vittoria in Conference League contro il Cukaricki: “Era importante raddrizzare il girone, adesso siamo primi per scontri diretti e differenza reti. Non credo che ripetersi in Serbia sarà un’impresa impossibile, poi sarebbe veramente importante chiudere la pratica subito vincendo contro il Genk”.

E aggiunge: “Non darei troppo peso ai gol realizzati, per quanto belli. Il pallonetto di Beltran non te lo fanno rifare in campionato. Mi prendo la boccata di entusiasmo, questa scarica di adrenalina necessaria dopo un brutto passo falso. Brucia ancora, è stato davvero un peccato. In questo senso, sarebbe bello vedere la vera e propria reazione contro la Lazio”.

Sull'attacco biancoceleste: “Immobile è un grande centravanti, non so se già sulla soglia della fine. Sicuramente è in un momento di difficoltà. Castellanos è molto spinto, effettivamente è in un buon periodo di forma”.