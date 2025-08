Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha postato un video in cui “risponde” a David De Gea. Sabato, nella sfida fra Fiorentina e Manchester United, il portiere viola affronterà tanti suoi ex compagni di squadra di fronte a pubblico dell'Old Trafford che per anni lo ha applaudito.

Il portiere spagnolo negli scorsi giorni aveva scritto sui social un messaggio per i suoi vecchi tifosi del Manchester United, invitandoli ad andare allo stadio per vedere l'amichevole fra la Fiorentina e i Red Devils. Con un video Bruno Fernandes ha risposto al portiere viola affermando di non vedere l'ora di giocare contro di lui e di rivederlo in campo all'Old Trafford