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Corriere dello Sport-Stadio: Alla maniera di Berardi, Gudmundsson risale

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 20

In apertura c'è: “Firenze arriva Joao Mario”. Sottotitolo: “Il portoghese ha già detto sì: prestito con diritto di riscatto”. In taglio basso: “La sfida al Qpr: Oulai dovrebbe partire titolare”. 

Pagina 21

Qui leggiamo: “Alla maniera di Berardi: Gud risale”. Sottotitolo: “Sembrava escluso dal 4-3-3 ma il ritiro dice che l’islandese può modificare il proprio destino”.

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