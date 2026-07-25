Corriere dello Sport-Stadio: Alla maniera di Berardi, Gudmundsson risale
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 20
In apertura c'è: “Firenze arriva Joao Mario”. Sottotitolo: “Il portoghese ha già detto sì: prestito con diritto di riscatto”. In taglio basso: “La sfida al Qpr: Oulai dovrebbe partire titolare”.
Pagina 21
Qui leggiamo: “Alla maniera di Berardi: Gud risale”. Sottotitolo: “Sembrava escluso dal 4-3-3 ma il ritiro dice che l’islandese può modificare il proprio destino”.
💬 Commenti