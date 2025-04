Commisso, sorrisi e complimenti nello spogliatoio. "Continuerò a seguire ogni partita dagli Stati Uniti”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, terminata la partita vinta contro l'Empoli, ha salutato tutti nello spogliatoio e si è complimentato con squadra e con l'allenatore per il successo.

Anche la prestazione non è dispiaciuta al numero uno viola che ha detto: “Continuerò a seguire ogni partita dagli Stati Uniti”; infatti Commisso ripartirà per tornare a casa nelle prossime ore e non ci sarà nella trasferta di Conference League contro il Betis.