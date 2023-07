Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno analizzando a tutto tondo il mercato della Fiorentina, offrendo vari spunti ed indiscrezioni. Ecco cosa ha detto: “Ho la sensazione che la situazione Amrabat si sbloccherà a breve, fratello e procuratore stanno cercando di portare i soldi e scegliere loro la squadra per il calciatore. Il West Ham ha offerto 35 milioni ma il calciatore non vuole andare a sostituire Rice. La Fiorentina non molla e non scende sotto i 30 milioni di euro. La Fiorentina lo terrebbe volentieri, ma ormai la situazione è chiara e il marocchino viole andare via. Far venire Amrabat ad allenarsi al Viola Park da separato in casa sarebbe una situazione antipatica che è meglio risolvere prima e credo che non accadrà”.

"Il Bologna non molla per Dominguez, c'è stata una telefonata tra Barone e Sartori per l'argentino. Ha fissato un prezzo alto per il giocatore nonostante il calciatore abbia un contratto in scadenza nel 2024. Alla Fiorentina interessa anche Orsolini. La società gigliata non ha fretta e deve mettere i tasselli giusti in rosa, l'allenatore sa che occorre attendere i tempi giusti e non ha problemi. I prezzi ora sono altissimi, la Fiorentina farà l'attaccante, ma negli ultimi giorni. Si sta provando a vendere i propri calciatori ma ora hanno una valutazione troppo bassa. Le idee però sono chiarissime, perchè con Italiano è tutto ben codificato e i nomi da cercare sono ben individuati. Parisi non era in lista, ma piaceva da due anni e si è creata l'occasione giusta per andare a prenderlo".

“Portiere? Attenzione ad Audero. La Fiorentina si è riavvicinata a Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, nazionale croato. Su Igor c'è il Brighton, siamo in aperta trattativa, gli intermediari sono al lavoro. La Fiorentina vuole 20 milioni e l'offerta del Fulham era troppo bassa.

Ridicolo il comportamento della UEFA, che non si pronuncia sull'esclusione o meno della Juventus dalla Conference League. C'è un qualcosa di consolidato ma non arriva la sentenza. Le carte sono tutte lì, quanto ci vuole per dare una risposta? Finalmente nel fine settimana dovrebbe arrivare la risposta, con la squalifica dei bianconeri che saranno contenti dell'esclusione dalle coppe perchè non volevano avere il peso della Conference. La Fiorentina avrà presto la comunicazione dell'accesso alla Conference”.

“Col Viola Park Commisso ha dimostrato lungimiranza, coraggio ed ambizione ed è un qualcosa di fantastico, un orgoglio per Firenze. Un vero esempio per il paese. Credo che si farà di tutto per aprire il prima possibile il Viola Park e far accedere i tifosi. Chi entra e chi non entra? Auspico che si possa chiarire la situazione con tutti, sono situazioni antipatiche. Ovviamente dipende dall'entità delle eventuali offese, a casa mia se c'è qualcuno che mi offende non lo faccio entrare. Io ancora non sono entrato al Viola Park. Mediaticamente, più gente entra, meglio è, ma si entra nel campo della sensibilità personale”.