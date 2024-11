L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco ‘Ciccio’ Baiano, su Virgilio Sport ha parlato dei segreti che hanno portato la squadra viola a raggiungere il secondo posto in campionato.

Finalmente un centravanti

“Sapete perché non si vedeva da tempo una squadra viola così in alto? Perchè da quattro anni la Fiorentina non aveva un centravanti - spiega Baiano - Dopo Vlahovic il nulla, ora finalmente c’è ed è forte davvero. La Viola di Italiano? Non ha avuto un vero centravanti. Per questo do doppio valore ai risultati degli ultimi anni della Fiorentina, ha fatto tre finali, anche se le ha perse”.

Kean come il Messia

Scendendo nello specifico su Moise Kean aggiunge: “Penso che la piazza di Firenze gli abbia fatto bene, è arrivato con grande umiltà: dopo tante delusioni, quando parlano bene di un ragazzo che potrebbe, potrebbe e non fa mai ecco che arrivi a un momento in cui c’è l’ultima chance per tornare in una big. Quando ha firmato con la Fiorentina Kean ha preteso una clausola di 50 milioni per dire che la Fiorentina gli andava bene ma che se avesse giocato bene, si sarebbe potuto rilanciare in una squadra ancora più forte…Ha trovato una piazza che l’ha accolto come se avessero preso Haaland, l’hanno fatto sentire importantissimo ancor prima di iniziare, come fosse un Messia”.