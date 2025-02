Buone notizie dal Viola Park: l'infermeria della Fiorentina si potrebbe svuotare in vista dell'Inter. Possibile nuovo ruolo per Dodô?

Giovedì sera andrà in scena il recupero di campionato fra Fiorentina e Inter. Secondo il regolamento, essendo la gara già iniziata prima dell'interruzione, non potranno essere schierati i giocatori arrivati in rosa durante il mercato di gennaio. La squadra viola si ritrova così in difficoltà numerica, soprattutto a centrocampo.

Secondo quanto raccolto da Radio Bruno l'infermeria viola, per la gioia di Palladino, si starebbe svuotando. Adli e Colpani, assenti per motivi diversi contro il Genoa, potrebbero tornare a disposizione del mister in vista di giovedì sera. Per quanto riguarda Cataldi invece, lo staff medico e Palladino devono aspettare la rifinitura di domani prima di capire se l'ex Lazio possa rientrare fra i convocati contro i neroazzurri.

L'emittente radio ipotizza anche l'utilizzo di Dodò come esterno alto e Comuzzo terzino destro; facendo spazio a Pongracic accanto a Ranieri in mezzo alla difesa.