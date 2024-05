Commisso si emoziona al rigore di Beltran. La chiamata alla squadra e la promessa mantenuta dai giocatori

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, se n'è tornato in America poco prima che la squadra partisse per il Belgio. Però ha seguito in televisione la gara contro il Club Brugge e a fine partita è scattata la consueta telefonata.

Il numero uno viola ha parlato con il DG Ferrari, il DS Pradè, Italiano, Biraghi e Beltran. Li ha ringraziati per il passaggio in finale e per aver mantenuto la promessa che gli avevano fatto, ovvero quella di andare ad Atene.

La famiglia Commisso ha seguito la partita tutta assieme esplodendo di gioia al momento del rigore realizzato da Beltran.