La Fiorentina va a caccia del Richardson-bis: ancora occhi puntati sulla bottega dello Stade Reims per un centrocampista

Dopo aver acquistato Amir Richardson nella scorsa sessione estiva di mercato, la Fiorentina torna a guardare tra le fila dello Stade Reims, club francese retrocesso in Ligue 2. Proprio a fronte di questa retrocessione, si sta avviando un piccolo esodo dei calciatori di valore maggiore: su uno di questi ci sono anche gli occhi della Fiorentina.

A gennaio ci provò la Lazio, ma si concluse in un nulla di fatto: oggi c'è tanta concorrenza per Valentin Atangana, anche da parte di club inglesi e tedeschi. Stagione da stakanovista per il centrocampista difensivo, che ha raccolto ben 41 presenze tra campionato e coppa nazionale. Il classe 2005 è nato e cresciuto calcisticamente nel club che tutt'oggi ne detiene il cartellino, ma è adesso ufficialmente pronto per il grande salto: come riporta la Bild, serviranno circa 10 milioni di euro.