E intanto Sarri punta un centrocampista passato da Firenze per la sua Lazio: rientrato alla casa base, può partire a un prezzo "ridotto"

Uno dei quattro giocatori che non sono stati riscattati dalla Fiorentina, in una decisione comunicata il giorno prima delle dimissioni-shock di Palladino, è stato Yacine Adli: il Pittore aveva una clausola da 10 milioni, che però la società viola ha deciso di non esercitare. Ora, Adli sarebbe invece finito nel mirino… di Sarri.

Proprio la Lazio ha chiesto informazioni per il centrocampista rossonero, destinato ad essere ceduto dal Milan: tuttavia, il prezzo al quale viene valutato ora è di 8 milioni, leggermente inferiore alla clausola fissata nell'accordo precedente con la Fiorentina. Proprio lui, che è stato allenato da Pioli, papabile nuovo allenatore della Fiorentina: la sua cessione sarà un rimpianto in casa viola?