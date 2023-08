Marica: "Abbiamo fatto la nostra proposta alla Fiorentina per Munteanu. Siamo in attesa di una risposta"

Il Farul Constanta vuol riprendere Louis Munteanu dalla Fiorentina. E ha anche formalizzato la propria proposta al club viola.

“Abbiamo fatto presente la nostra idea di prenderlo nuovamente in prestito fino alla fine stagione - ha detto l'azionista di minoranza della compagine rumena, Ciprian Marica, a Sport.ro - ma ora vediamo cosa accadrà. Lo vogliamo ancora, ma tutto dipende dai piani che ha la Fiorentina per lui, se vorrà darlo in prestito e a chi”.

E poi: "Ho visto anche sulla stampa che lo vogliono dare nuovamente via, ma per ora non abbiamo ricevuto risposta da parte della Fiorentina, da quando Munteanu è tornato in Italia siamo in attesa. Come ha detto anche Hagi alla fine della scorsa stagione, il Farul vuole ancora Munteanu".