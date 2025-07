Si conclude una giornata triste in casa Fiorentina, con la notizia della scomparsa di Celeste Pin che ha reso tutto più grigio. La vita in casa viola però è andata avanti, anche nel ricordo della bandiera gigliata. Anche per quanto riguarda il mercato.

Sohm apre

Si continua a pensare al colpo a centrocampo e in tal senso il nome più spendibile resta quello di Simon Sohm, svizzero del Parma che avrebbe aperto all'avventura fiorentina. La società viola deve però trattare con i ducali, che chiedono 15 milioni. La Fiorentina vuole spingersi fino a 8-10 milioni.

Gli altri nomi

Gli altri nomi sono quelli di Nicolussi Caviglia del Venezia e Eric Martel del Colonia, ma entrambe le situazioni sono da valutare ancora attentamente.

Le cessioni

In attesa delle partenze degli esuberi più pesanti (Ikoné e Nzola su tutti), la Fiorentina ha piazzato nuovamente Nicolas Valentini in prestito (con diritto di riscatto) all'Hellas Verona e Fallou Sene a titolo definitivo all'AC Horsens, squadra danese. Caprini viaggia verso il Mantova in Serie B.

Novità Kean

Ma la notizia più importante riguarda Moise Kean e il suo possibile rinnovo con la Fiorentina. La società viola ha fissato un incontro con l'entourage dell'attaccante per trattare la firma sul nuovo contratto dopo la scadenza della clausola rescissoria.