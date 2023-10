Weekend negativo per il settore giovanile della Fiorentina. Vincono soltanto i più piccoli

La Primavera è caduta 3-0 sul campo della Juventus, proseguendo il trend negativo di questo inizio stagione. Nel weekend però sono scese in campo anche le altre formazioni del settore giovanile della Fiorentina, ad eccezione dell'under 17 (prima in classifica) il cui match col Frosinone è stato rinviato.

L'under 18 di Christian Papalato è incorsa nella seconda sconfitta di fila, 3-0 sul campo del Bologna. Risultato che costa ai viola diverse posizioni in classifica, considerando che ci sono nove squadre in quattro punti e quindi la situazione può cambiare radicalmente ogni weekend.

Domenica amara per l'under 16 di Stefano Guberti, giunta ormai alla quarta partita di fila senza vittorie. I viola, a cui non è bastata una doppietta di Cannioto, hanno perso 3-2 in casa con la Salernitana. Non bene anche l'under 15 di Leonardo Pettinari che, avanti 2-0 (Pagliuso, Ansideri) sempre con la Salernitana, si è fatta rimontare sul 2-2.

Sorrisi solo per i più piccoli: l'under 14 di Balestracci ha vinto in goleada 11 contro la Carrarese al Viola Park, restando a punteggio pieno con 9 punti. L'under 13 di Innocenti invece hanno battuto 3-1 a domicilio la Carrarese, salendo a 6 punti in classifica.