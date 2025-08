Sarà con ogni probabilità Simon Sohm il volto nuovo del centrocampo della Fiorentina: il pressing dell'ultimo mese sta portando a dama un affare che i dirigenti viola avevano imbastito già a inizio giugno, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Nelle ultime ore c'è stata l'accelerata giusta dell'affare, con il Parma che ha abbassato le pretese dai 20 milioni iniziali e la Fiorentina che arriverà a circa 15-16, tra parte fissa e bonus.

Il classe 2001 ha accettato già da tempo la proposta del club gigliato e la prossima settimana dovrebbe essere quella dell'accordo definitivo anche tra Fiorentina e Parma, con Pioli che aspetta lo svizzero in ritiro in Inghilterra, con una certa trepidazione. Intanto Sohm, in attesa di capire ulteriori possibili sviluppi nel reparto.