FOTO - Un altro messaggio positivo da Nico Gonzalez: "Forza, che manca sempre meno!"

Ci pensa Nico Gonzalez a far tornare il sorriso ai tifosi della Fiorentina. E' infatti direttamente lui ad aggiornare tutti sulle sue condizioni e sul suo stato d'animo, attraverso una storia su Instagram. Un selfie sorridente e soprattutto una scritta inequivocabile: “Forza, che manca sempre meno!”.

Pazienza e fiducia

Bisogna attendere ancora un po' per rivedere Nico Gonzalez in campo, e certamente saranno settimane difficili vista anche l'assenza di Kouame e l'infortunio di Sottil. Questo però è il momento di tenere duro e di avere fiducia, con la consapevolezza che Nico sta recuperando in fretta e non vede l'ora di tornare a esultare sotto la Fiesole.