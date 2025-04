Su X va in scena un curioso siparietto tra un tifoso e l'ex attaccante anche della Fiorentina Alessandro Matri. L'ex calciatore a Mediaset si è espresso sulle difficoltà di Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, dopo la roboante sconfitta dei nerazzurri che ha visto la squadra di Inzaghi eliminata dalla Coppa Italia contro il Milan.

‘Taremi goffo? So come ci si sente’

“Le aspettative su Taremi erano alte, ancora non ha inciso, spiace dirlo ma anche goffo nei movimenti e si vede proprio”, ha detto Matri. Un tifoso su X ha così commentato: “Sembra lui quando andò alla Fiorentina”, e l'ex attaccante viola ha prontamente replicato: “No, sembra me al Milan! Anzi, io ancora peggio…Mi sono espresso così perchè so come ci si sente!", le parole di Matri.