Costacurta: "Sono curioso di vedere la Fiorentina, ma ci sono sei squadre meglio dei viola. Ci sarà una bella lotta per entrare in Champions..."

L'ex difensore del Milan e della Nazionale, ora commentatore televisivo, Alessandro Costacurta, ha parlato del campionato che sta per iniziare, in un'intervista rilasciata a Tuttosport.

Quando gli è stato chiesto se ci sarà o meno una sorpresa come il Bologna nella scorsa stagione, Costacurta ha risposto: “Sono curioso di vedere la Fiorentina, però davanti ha almeno sei squadre più forti, Milan, Inter, Juve, Napoli, Atalanta e Roma. Anzi piuttosto, se ne parla poco ma ci sarà una bella lotta per entrare in Champions che è l’obiettivo minimo per tutte quelle squadre”.