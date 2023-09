Sottil e una stagione che fa da spartiacque: c'è da togliersi di dosso l'etichetta di eterna promessa

Su La Nazione in edicola stamani si parla, tra gli altri, di Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina che ha ricominciato la stagione con le solite certezze e incertezze che già aveva mostrato in maglia viola. Il più “vecchio” tra i giovani nella rosa di Italiano, con alcune vicissitudini fisiche che ne hanno frenato il suo percorso da ’adulto’.

Questa stagione rischia di essere lo spartiacque per la sua carriera. Come scrive il quotidiano, le prime uscite sono state incoraggianti, ma non basta. Adesso serve il definitivo salto di qualità per togliersi di dosso la scomoda etichetta di promessa; che altrimenti rischia di essere accompagnata dal poco simpatico termine ’eterna’.