Corriere dello Sport-Stadio: Quella richiesta da venti milioni considerata troppo esosa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “La Viola su Ioannidis”. E ancora: “E aspettando Pioli non molla Dzeko”.

L'apertura è per: “Fiorentina c’è il piano Pioli bis”. Sottotitolo: “Progetto a medio termine che punti su appartenenza e ambizione. Pieni poteri e linee guida fino al vivaio”. In taglio basso: “Tanti sei centrali per la difesa a 4”. Occhiello: “La linea a tre verso il tramonto, in mezzo qualcuno rischia”.

Sul mercato: “Ioannidis per la Viola ma se costerà meno”. Sottotitolo: “Sono considerati troppi i 20 milioni chiesti ora: forte concorrenza inglese Attenzione a Bennacer”.