Il giornalista Franco Ordine è intervenuto a Lady Radio, dicendo la sua sul nuovo obiettivo della Fiorentina Franck Kessie: “Al Milan fece molto bene, soprattutto il secondo anno, quello dello Scudetto. Poi andò al Barcellona per soldi, sapendo che non avrebbe avuto spazio, e anche in Arabia lo ha fatto per lo stesso motivo. Pioli lo conosce meglio di tutti, perché con lui è maturato. Ho qualche dubbio sulle condizioni fisiche e mentali con cui tornerebbe dopo due anni in un campionato poco allenante come quello arabo. L'ingaggio invece non credo che sarebbe un problema".

“Allegri non voleva sminuire la Fiorentina”

Poi su Pioli ha aggiunto: “Aver allenato Cristiano Ronaldo è un'esperienza da raccontare ai nipoti. Con Firenze ha un grandissimo legame, traspariva anche quando allenava il Milan, ovviamente per via della tragedia Astori. Questo legame è stato alla base dalla sua scelta di tornare. Quella di usare le parole di Allegri è un'ottima tecnica comunicativa, ma il tecnico del Milan non volevo snobbare la Fiorentina. Bennacer? E' in uscita e Pioli lo stima tantissimo…".