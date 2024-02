Accardi: "Belotti alla Fiorentina miglior colpo del mercato di gennaio. Bologna? Non sarà una meteora"

La traversa di Lecce, il gol contro il Frosinone e solo qualche pallone giocabile a Bologna, dove comunque è stato uno dei pochi a lottare. In un momento difficile per la Fiorentina, perlomeno i segnali lanciati da Andrea Belotti sembrerebbero positivi.

“Belotti miglior acquisto di gennaio”

Sull'acquisto del Gallo da parte del club viola si è espresso a TMW il procuratore Beppe Accardi: “Belotti alla Fiorentina è il miglior acquisto fatto durante il mercato di gennaio. E' un giocatore che può dare qualcosa in più alla squadra di Italiano, ha le caratteristiche giuste per il suo gioco”.

“Il Bologna non sarà una meteora”

E poi sul Bologna ha aggiunto: “Ha iniziato un percorso importantissimo. Non sarà una meteora, perché la società ha i mezzi economici per sostenere una classifica del genere. Lo scouting funziona e oggi è più che mai fondamentale. Avere un buono scouting significa non buttare via soldi”.