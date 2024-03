FOTO - Intanto il Real Madrid si veste di... Viola!

Presentata oggi la nuova quarta divisa ufficiale del Real Madrid, che è stata realizzata dal marchio di abbigliamento Y-3 del designer Yohji Yamamoto per il club blancos.

Una divisa per le squadre maschili e femminili che come colore predominante ha il viola con alcuni richiami floreali di un viola più chiaro. Non una novità in casa Real, che come terza maglia aveva già avuto negli anni passati una divisa lilla. Questa la maglia presentata: