La Gazzetta dello Sport: Pioli lo ha già scritto

Una pagina sul nuovo corso della Fiorentina la troviamo su La Gazzetta dello Sport.

Il giornale sceglie come titolone: “Pioli lo ha già scritto”. Ovvero: “Sulla lavagna la data dell'ultimo trofeo: la scossa del tecnico”. Sommario: “Sono passati 24 anni. Come ai tempi del Milan l'allenatore punta sugli slogan motivazionali”.

In taglio basso spazio per il sorteggio dei preliminari di Conference: “Al play off gli ucraini del Polissya oppure gli ungheresi del Paksi”. Sottotitolo: “Andata in trasferta il 21 agosto, ritorno il 28 a Reggio Emilia”.