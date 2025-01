Il ct della Nazionale del Paraguay Gustavo Alfaro ha parlato anche del possibile futuro di Antonio Sanabria, attaccante del Torino. Queste le sue parole rilasciate a Radio Versus:

"Un mio collaboratore è andato in Italia e ha parlato con Sanabria: non è contento del minutaggio, vuole giocare di più e può cambiare squadra. La sua priorità è non perdere il posto in Nazionale”.