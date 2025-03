Gian Piero Gasperini non sarà in panchina contro la Fiorentina. Non è la prima volta che il tecnico dell'Atalanta salta la trasferta del Franchi, o meglio la trascorre in tribuna lontano dal parterre di tribuna che tanto lo ha fatto tribolare in passato. Calda, per usare une eufemismo, l'accoglienza che i tifosi - e in particolare quelli dietro la sua panchina - gli hanno riservato negli anni.

I motivi della squalifica

Il motivo è presto detto: contro l'Inter Gasperini è stato espulso dal direttore di gara Massa a seguito della decisione di mostrare il cartellino rosso a Ederson che gli aveva applaudito in faccia (anche lui mancherà a Firenze). Gasperini - rivela Il Corriere dello Sport - prima ha urlato ripetutamente “Vergognati”, poi si è avvicinato al quarto uomo facendo di commenti ironici sull'operato di Massa. Infine, poco prima del recupero, le ulteriori proteste che gli sono costate l'espulsione.