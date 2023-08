Il giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva soffermandosi su tante tematiche di casa Fiorentina, con protagonista ovviamente il mercato viola.

Ecco le sue parole: “Sono contento per il mercato della Fiorentina, che mi piace veramente tanto, ed in generale per Pradè che non sento da parecchio tempo, per l’esattezza da quando criticai l’affare Kokorin. Il dirigente viola mi disse che ero stato troppo cattivo ed avevano buone referenze sul russo, io gli risposi che speravo avrebbe avuto ragione ma alla fine Kokorin non s’è ripreso”.

Quindi ha aggiunto: “Berbatov fu una beffa incredibile, una brutta vicenda ed invece con Beltran le cose sono andate bene. Non vendo fumo e quindi dico che Beltran l’ho visto poco, mi sembra però bravo e le referenze su di lui sono molto buone. I tifosi della Fiorentina tuttavia non devono sottovalutare Nzola, che in alcune giornate sembra Lukaku, sembra veramente forte”.

Infine Sabatini conclude: “Ho qualcosa da ridire sulla coppia dei centrali di difesa viola, ma vediamo, perchè ancora mancano parecchi giorni alla fine del mercato. Devo poi sinceramente dire che non mi piace per niente Arthur, ma spero di sbagliarmi. Per il resto mi sembra che la Fiorentina stia costruendo un’ottima squadra e le faccio i complimenti”.