Arthur sempre più vicino alla Fiorentina, il West Ham si fa sotto per Amrabat ma il marocchino non è convinto. E Castrovilli...

Novità di mercato a tinte viola dal TgRai, a firma Sara Meini, direttamente da Twitter.

Si avvicina alla Fiorentina a grandi passi Arthur, si allontana Amrabat, da tempo in uscita. Per il brasiliano della Juventus accordi finali: servirà qualche giorno. Per il marocchino invece oltre al Manchester United, c'è il West Ham (di cui aveva parlato la scorsa settimana anche Enzo Bucchioni ndr), destinazione meno gradita. In stand by il rinnovo di Castrovilli.