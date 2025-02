Il portiere Oliver Christensen, in prestito in Serie B alla Salernitana dalla Fiorentina, ha collezionato ieri sera nella gara in trasferta in casa del Brescia, finita per 0-0, il suo secondo cleen sheet di fila da quando veste la maglia dei campani.

La gara di Christensen

Dopo la vittoria casalinga della scorsa settimana contro la Cremonese, in cui si era reso protagonista con delle grandissime parate per mantenere la porta inviolata, anche al ‘Rigamonti’ contro le ‘rondinelle’ l'estremo difensore di proprietà viola si è fatto trovare pronto reattivo quando chiamato in causa. Stavolta è stato meno impegnato rispetto alla scorsa gara, ma comunque ha risposto presente quando chiamato in causa.

Il video

Di seguito il video in cui Christensen compie una parata decisiva nel recupero del primo del primo tempo della partita di ieri sera.