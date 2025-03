Palladino ha trovato la sua ancora di salvezza. Un 'rifugio' riproposto in Grecia

Il 3-5-2 è stato l'ancora di salvezza del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, sistema di gioco scelto e presentato nel match interno contro il Lecce.

Un rifugio

Di questo tema se ne occupa stamani il Corriere dello Sport-Stadio che lo definisce un rifugio sicuro per un paio di motivi belli pesanti: la ritrovata imbattibilità della porta di De Gea dopo tre sconfitte di fila e cinque gol al passivo, la garanzia di non dover andare oltre due attaccanti di ruolo per comporre l’attacco in questo momento che là davanti la coperta è un po’ corta.

Si fa il bis in Conference

E ora l'allenatore dovrebbe riproporlo anche per la trasferta in Grecia di Conference League. Davanti ci sarà sicuramente Zaniolo (lo stop al Maradona gli consegna il Panathinaikos quasi d’obbligo) accanto a Kean se il centravanti vercellese dovesse essere presente, altrimenti in coppia con Beltran così come visto contro il Lecce.