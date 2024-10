Il tifosi del Napoli ricevono lo stesso trattamento di quelli della Fiorentina: vietata la prossima trasferta

Dopo il provvedimento messo in atto in occasione della giornata in corso per i tifosi della Fiorentina, che hanno subito forti limitazioni in vista della trasferta di Genova di questo pomeriggio, quest’oggi è arrivata una punizione simile per i tifosi del Napoli. Anche i sostenitori azzurri subiranno un particolare trattamento: la Prefettura di Milano ha infatti deciso di vietare la trasferta agli Ultras del Napoli per la sfida del 10 novembre Inter-Napoli a tutti i residenti in Campania.

Le motivazioni dietro la decisione che colpisce i tifosi del Napoli

Queste le motivazioni sottolineate dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglio: “Preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, anche per quanto riguarda tifosi in possesso della tessera di fidelizzazione 'S.S.C Napoli' , con l'esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della 'F.C. Internazionale'. Vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della "S.S.C. Napoli".