La giornata di Cabral: pronto il volo per Lisbona per il brasiliano. Ma prima un breve passaggio per Firenze. FOTO

Dopo la visita di questa mattina al Viola Park, l'ormai ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral nel pomeriggio volerà a Lisbona per effettuare le visite mediche con il Benfica, club che lo rileverà versando nelle casse della Fiorentina 20 milioni di euro + 5 di bonus.

Il classe ‘98 ex Basilea ha postato su Instagram una storia in cui mostra la Scarpa d’Oro della Conference League consegnatagli dal dg viola Joe Barone, che questa mattina lo ha salutato e ringraziato per il contributo in maglia gigliata.

Ecco la storia postata da Cabral: