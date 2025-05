La Lazio si scusa pubblicamente con i suoi tifosi per la mancata Conference: "La colpa è nostra, ripartiremo da voi"

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Lazio ha voluto scusarsi con il tifo biancoceleste per la mancata qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. La squadra di Baroni è stata beffata infatti dalla sconfitta contro il Lecce e dalla vittoria della Fiorentina a Udine. Questa una parte del comunicato laziale:

“Prima ancora di ringraziarvi per il sostegno costante, sentiamo il dovere di chiedervi scusa per questo finale di stagione che ha compromesso, irrimediabilmente, quanto di buono era stato costruito. In un campionato dalle due facce, con una prima parte anche esaltante, il risultato contro il Lecce ci ha lasciato fuori dalle competizioni europee dopo otto stagioni di qualificazioni consecutive”.

E ancora: “Le responsabilità sono nostre: Società, allenatore e squadra. Di tutti, tranne voi tifosi che, ancora una volta, avete dimostrato un sostegno straordinario, appassionato e instancabile. Ripartiremo proprio da voi, custodendo e rafforzando quel legame unico e speciale che rappresenta la base più solida per il nostro futuro”.