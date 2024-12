De Gea 6: Non può nulla sulla botta ravvicinata e precisissima di Lucca, poi Thauvin lo infila con una conclusione stupenda e velenosa. Non appare reattivo forse come potrebbe, da capire le sue condizioni nelle prossime ore

Kayode 5.5 Torna titolare in campionato dopo oltre 6 mesi, spinge e ci mette molto impegno, ma latita troppo sul piano della delicatezza tecnica in alcune circostanze. Un paio di cross discreti a cui si accompagnano errori in disimpegno

Comuzzo 6.5: Di fatto sbaglia forse un intervento in tutta la partita e ne compie vari importanti. È uno dei migliori anche oggi il 2005 friulano, che con di fronte un cliente scomodo come Lucca se la cava molto bene

Ranieri 4.5: Nel primo tempo dà moltissima sicurezza, anche sui palloni alti. Esce bene palla al piede e con personalità riesce a sbrogliare anche qualche situazione scomoda. In apertura di ripresa però, ecco il blackout: il capitano viola gestisce in modo incomprensibile un pallone in area viola, permettendo ad Ekkelenkamp di servire Lucca e pareggiare i conti. Episodio che cambia tutta l'inerzia della gara a favore degli ospiti

Gosens 5 Spinge poco e non esce con la giusta prontezza e cattiveria su Thauvin. Assolutamente improvvido concedere tutto quello spazio ad un calciatore così qualitativo, in quella zona di campo. 86' Parisi SV

Adli 6.5: Palleggia e sposta la squadra, che sembra spesso viaggiare al ritmo del francoalgerino. Qualche volta rischia anche troppo cercando la giocata ad effetto, ma si prende anche delle licenze che permettono di guadagnare metri alla squadra. Perchè esce? 62' Mandragora 5.5: Il lancio di prima intenzione di sinistro è una chiave con cui spesso mette in difficoltà le difese avversarie, tutto il resto però è molto problematico per il giocatore campano

Cataldi 6: Lavoro oscuro utile del regista viola, tantissimo aiuto in costruzione, senza fare cose pazzesche ma essenziali, anche in ripiegamento. Da un suo recupero alto e immediata intuizione verticale nascono due ghiotta opportunità non sfruttate da Kean, che pesano tanto sulla sconfitta viola

Colpani 4.5: Sembra iniziare col piede giusto, essere molto più in palla del solito… ma è solo un'impressione. Non riesce ad incidere come ci si aspetterebbe da un calciatore con le sue doti tecniche, e ormai è quasi il 2025. 70' Ikone 5: Ha una buona opportunità ma non calcia in modo convinto, come servirebbe per trovare il gol, Sava para. Poi molta confusione e di giocate decisive neanche l'ombra

Beltran 6: Rincorre tutti, sembra avere il motorino, per questo è giusto perdonargli qualche pallone gestito con poca lucidità. Inizia bene anche la ripresa, poi esce, forse troppo prematuramente. 62' Gudmundsson 5: Non tocca palla per quasi un quarto d'ora, non trova la posizione nè gli spazi giusti per poter mettere in difficoltà la difesa ospite. Un calciatore che dopo i segnali dati con Lazio e Milan ad oggi è ancora tutto da ritrovare, sotto ogni aspetto, e un gioco in calo non lo aiuta

Sottil 6.5: Dopo una manciata di minuti sgasa e si prende un rigore che anche la Cristoforetti avrebbe visto ad occhio nudo dalla Stazione Spaziale Internazionale… Kristensen lo abbatte in maniera plateale e goffa, Marcenaro però è l’unico che si perde il tutto. Appare molto più lucido anche in pressing e nell’aiutare la squadra. Fa ammonire giocatori a ripetizione, ma viene sostituito. 70' Kouame 5: La sua sponda aerea stava per imbeccare Kean, ma la palla assume una traiettoria che taglia fuori il centravanti viola. È l'unica giocata utile dell'ivoriano, quindi gli ormai consueti errori, troppi

Kean 5.5: Dopo due errori e due pessime battute si presenta sul dischetto e segna il rigore con freddezza. Poco reattivo sull’invito di Cataldi, quando si fa rimontare e chiudere in angolo, facendo sfumare un’occasione molto importante. Nella ripresa cestina un'occasione enorme, andando al tiro in modo egoista anzichè servire Sottil davanti al portiere.

Palladino 5: La squadra non gira come dovrebbe, ma tiene bene il campo nel primo tempo, concedendo poco. Il pari ospite è un errore individuale, ma nei minuti successivi la squadra si smarrisce e le contromisure non sono efficaci. Le alternative sono quello che sono, l'assenza di Bove ma perchè sostituire Sottil, Beltran e Adli nel giro di 8'?