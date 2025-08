Kessié-Fiorentina, la parola fine è arrivata (e non solo per i viola)

Franck Kessié non tornerà in Italia. La Fiorentina, ma anche la Roma, ci avevano pensato prima di andare su altri obiettivi davanti alle richieste dell'ivoriano.

Kessié non fa sconti

D'altronde, il centrocampista campione d'Italia con Stefano Pioli per lasciare l'Al-Ahli non ha intenzione di fare sconti, afferma Sportitalia. Il giocatore in questo momento percepisce circa 14 milioni di euro a stagione e potrebbe dire addio a questo accordo solo davanti a una faraonica buonuscita e a un contratto da non meno di 5 milioni di euro a stagione.

L'alternativa è già arrivata in città

E' possibile che entro la fine del mercato gli scenari possano leggermente cambiare, ma non in direzione Firenze. Tant'è che la Fiorentina ha concluso l'operazione Sohm, che nelle prossime ore firmerà il suo contratto da nuovo giocatore viola.