Calamai: “Se la Fiorentina vende Barak al Napoli cercherei di prendere subito Baldanzi”

Le parole del giornalista

Sul proprio profilo X, il giornalista e tifoso viola Luca Calamai ha commentato una possibile operazione di mercato tra Fiorentina e Napoli, con protagonista Antonin Barak. Le due squadre, che oggi si affronteranno nella semifinale di Supercoppa Italiana, stanno trattando il passaggio in Campania del centrocampista ceco classe 1994.

‘Andrei subito su Baldanzi’

‘Se la Fiorentina vende Barak al Napoli per una buona cifra, fossi la dirigenza viola cercherei di prendere subito Baldanzi’, ha commentato Calamai. Ricordiamo che il 2003 dell’Empoli è stato molto vicino a passare in viola la scorsa estate, prima che saltasse il trasferimento di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. Le prossime ore saranno molto importanti per conoscere il futuro dell'ex Verona e le mosse della Fiorentina.