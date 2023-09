VIDEO, Amrabat pronto al decollo per Manchester a Pisa: "Grazie di tutto quello che hai fatto a Firenze"

E' il momento della partenza definitiva per Sofyan Amrabat che in questi minuti è salito su un aereo privato a Pisa per decollare in direzione di Manchester, così da unirsi ai Red Devils. Tempo anche per qualche stretta di mano e i saluti, in particolare di un addetto aeroportuale (evidentemente tifoso della Fiorentina) che l'ha ringraziato per il contributo offerto in maglia viola.