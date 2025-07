Terracciano subito in campo con la nuova maglia: amichevole di prestigio da titolare per l'ex viola

Il portiere del Milan ed ex Fiorentina Pietro Terracciano, durante la scorsa settimana, ha formalizzato il suo passaggio ai rossoneri dopo sei stagioni in viola, firmando un contratto biennale. E per lui c'è stato subito spazio. La squadra di Allegri è impegnata in una tournée estiva in quel del Sud Est Asiatico, dove disputerà alcune amichevoli di prestigio, tra Singapore, Hong Kong e Australia.

Oggi il Milan è sceso in campo contro l'Arsenal e il portiere titolare per la sfida era proprio l'ex Fiorentina Terracciano. Per lui circa 70 minuti in campo e un gol subito, l'unico della sfida, da Bukayo Saka. Subentra poi il giovane Torriani, protagonista di 3 rigori parati nello shootout finale (disputato nonostante il risultato, visto che si tratta di un'amichevole) e di un'ottima impressione data.