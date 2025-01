L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, intervistato da Sky dopo il KO di Monza ha dichiarato: “C'è poco da dire su stasera, dobbiamo fare i complimenti al Monza, perché ha messo grande spirito, mentre noi non abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo lavorare tanto e metterci qualcosa in più negli allenamenti. Non ci siamo esaltati dopo le otto vittorie, non dobbiamo fare allarmismi adesso”.

E poi: “Non è una questione di singoli, non è il problema di uno o dell'altro, la nostra forza nelle vittorie è stato combattere insieme. Ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Il messaggio è che non bisogna trascurare nulla. In questo momento paghiamo ogni minima disattenzione”.

Inoltre: “Indubbiamente abbiamo perso equilibrio senza Bove. Con Folorunsho abbiamo acquisito caratteristiche che ci mancavano e mi è piaciuta la partita che ha fatto. Non ci sono né alibi, né scuse. Tutti insieme usciremo da questo momento, ce la metterò tutta per far tornare quella Fiorentina che piaceva a tutti, perché abbiamo la possibilità di poterlo fare”.