Pomeriggio (quasi) positivo per la Fiorentina: il Napoli viene impallinato dal Torino, mentre la Lazio...Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il riassunto di Torino-Napoli 3-0

Un discreto pomeriggio di Serie A in ottica Fiorentina. Il Napoli, infatti, diretta concorrente per la Champions League, è caduto sotto i colpi del Torino, che solo il 29 dicembre aveva perso a Firenze. 3-0 il risultato finale, frutto anche di un'espulsione assurda di Mazzocchi. Assurda perché il neo acquisto si è fatto espellere dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo. Per il Toro, in rete, ci sono andati Sanabria, Vlasic e Buongiorno.

La vittoria della Lazio

L'altra gara del pomeriggio, Udinese-Lazio, invece sorride un po' meno ai Viola. I biancocelesti infatti, dopo essere stati ripresi dai padroni di casa, hanno trovato con Vecino il gol vittoria. 1-2 il risultato finale, frutto delle reti di Pellegrini, Walace e appunto l'ex viola Vecino. A seguire la classifica aggiornata:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 48, Juventus 43, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Lazio 30, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Torino 27, Monza 25, Genoa 21, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Udinese 17, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12.