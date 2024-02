Ventura: "La Fiorentina ha vinto contro il Torino immeritatamente. Quante squadre possono vantare un attacco migliore di quello granata?"

L'ex allenatore del Torino ed ex selezionatore della Nazionale, Gian Piero Ventura, intervistato da La Stampa, ha parlato di obiettivo Europa per i granata. Una formazione, quella allenata da Juric, che sarà una delle concorrenti da superare da parte della Fiorentina in questa seconda fase della stagione.

Torino concorrente per i viola

"Europa obiettivo più che dichiarato, direi che è logico - spiega Ventura - questo Torino è il più forte da quando il presidente Cairo è alla guida del club…Quante squadre possono vantare un attacco migliore di quello formato da Zapata, Sanabria e Pellegri? Al massimo due o tre, questa è la mia risposta”.

“Vittoria immeritata di Fiorentina e Bologna contro il Torino”

E sulle avversarie del Toro, Ventura aggiunge: "La Lazio sta facendo fatica, voglio misurare la Roma contro l’Inter, la Fiorentina e il Bologna hanno vinto partite contro il Torino in cui un pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Per questo parlo di incertezza o di valori simili”.