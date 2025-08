Giulini: "La Fiorentina è un esempio raro nel calcio italiano: una società sana con Della Valle e con Commisso"

Sulla Fiorentina ha speso alcune parole il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto in un talk istituzionale organizzato in occasione del primo trofeo dedicato a Gigi Riva. Ecco cosa ha detto: “Spesso sentiamo parlare dei fondi americani in Italia. Spesso sono arrivati a rilevare società interamente da rimettere. L'unico esempio raro e diverso è la Fiorentina, in questo caso: è stata tenuta sana dai Della Valle prima e da Commisso poi”.

E aggiunge: “Tanti altri casi, invece, riguardano società sull'orlo del precipizio. Gli highlander italiani sono rimasti pochi nel nostro calcio, città come Cagliari, Empoli e Lecce. La sostenibilità è la giusta via per un'azienda solida”.