Gudmundsson, siamo al più no che sì. Un feeling tecnico mai realmente scattato

Tra i giocatori che sono arrivati in prestito alla Fiorentina, il nodo più grosso è sicuramente quello legato ad Albert Gudmundsson.

Feeling tecnico mai realmente scattato

II feeling tra il tecnico e l'islandese non è mai realmente scattato, è rimasto fuori nelle ultime gare decisive per il campionato e ha segnato 5 reti (più due in Conference).

Più no che sì

Il vero Gudmundsson, in sostanza si è visto a sprazzi. Per riscattarlo dal Genoa servono 17 milioni, oltre ai sei già pagati per il prestito oneroso. Al momento, scrive La Gazzetta dello Sport, siamo al più no che sì per la sua riconferma. C'è ancora tempo però per le riflessioni.