La Fiorentina (ri)mette Nzola nel mirino per l'attacco, ma ci sono da limare le cifre con lo Spezia

Chiuso l'affare Arthur, per la Fiorentina è il momento di guardare altrove sul mercato, anche in vista delle cessioni importanti che arriveranno nelle prossime ore (Igor, Terzic e, quella sperata, di Amrabat). Come riporta il Corriere Fiorentino, adesso gli obiettivi principali sono un portiere e un attaccante da portare a Italiano.

Per quanto riguarda l'estremo difensore, in pole c'è Emil Audero, portiere della Samp che dovrebbe lasciare i blucerchiati. Sull'attaccante, invece, l'attenzione sembra spostarsi maggiormente su M'Bala Nzola, punta dello Spezia che ha già giocato con Italiano. Il mister viola, in una sua recente intervista, ha confermato di conoscerlo benissimo, ma che al momento non si starebbe muovendo nulla.

Nonostante ciò, il giocatore angolano vorrebbe Firenze, ma la Fiorentina deve fare i conti con la richiesta dello Spezia di 15 milioni. Bisognerà limare le cifre per raggiungere un possibile accordo. Più lontani ad oggi sia Dia che Fullkrug.