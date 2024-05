A Torino ci credono eccome, a prescindere dal regolamento: "Non raggiungere l'Europa lascerebbe un oceano di rimpianti"

Si deciderà tutto tra gli ultimi due turni e la finale di Conference: c'è ancora tanto da dire e da scrivere sulla composizione delle prossime qualificate alle coppe europee. Il Torino è tornato prepotentemente in corsa con il 3-1 di ieri al Milan e ha bisogno di vincere anche l'ultima a Bergamo.

Anche su Tuttosport si perora la causa della vittoria viola in Conference ma sul piatto c'è l'ottavo posto, che invece sarebbe slegato dal risultato della Fiorentina ad Atene. In casa granata una mancata qualificazione alle coppe verrebbe addirittura letta con gran rammarico: “Essere a questo punto a una giornata dalla fine è tanto, specie dopo la striscia negativa di cinque partite tra l'inizio di aprile e l'inizio di maggio: ma non arrivare in Europa ora lascerebbe un oceano di rimpianti”.