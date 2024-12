La probabile formazione della Fiorentina: esordio per Martinelli, in difesa si rivede Moreno. Nessun dubbio in attacco, gioca Kean

La Fiorentina torna in campo oggi per la quinta giornata della Fase Campionato di Conference League. Palladino però dovrà pensare anche alla sfida al Bologna di domenica, motivo per cui si dovrebbero vedere in campo diversi cambiamenti. Fra questi, sicuramente una sorpresa sarebbe quella di Martinelli, portiere classe 2006 che dovrebbe rimpiazzare l'incerto Terracciano visto in Coppa Italia.

Biraghi, Pongracic e Cataldi sono OUT

Davanti a Martinelli, in difesa si dovrebbe rivedere Gosens: Biraghi non è stato convocato e viste le recenti dichiarazioni… Parisi parte dietro rispetto al tedesco; l'altro esterno basso sarà Kayode. Per i due centrali i nomi sono quelli di Martinez Quarta e Moreno, ma Comuzzo ha fiato per giocarle tutte. A centrocampo Mandragora si candida per una maglia da titolare, al suo fianco uno fra Adli e Richardson, con il primo che parte avvantaggiato sul secondo.

Ci sarà Kean dal 1'

In attacco tornerà dall'inizio Kean: a questo punto, Kouame verrà impiegato soltanto a gara in corso in caso di necessità. Alle spalle dell'ivoriano Gudmundsson potrebbe spuntarla su Beltran, ma Palladino ha fatto intendere che l'islandese va gestito; Ikone e Sottil prenotano le due fasce. Colpani, in questo momento, parte dietro di loro.

La probabile formazione viola

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Gosens; Mandragora, Adli/Richardson; Ikone/Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All.: Palladino.