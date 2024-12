Capuano: "Si è visto sin da subito che la Fiorentina non era quella di sempre. Quarta a centrocampo? Meglio di no. Richardson e Colpani..."

Questo pomeriggio l’ex allenatore di Taranto ed Avellino Ezio Capuano, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la sconfitta di ieri sera della Fiorentina contro l’Empoli, e tanti altri temi. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Ero a vedere la partita al Franchi ieri sera, questo perche sono molto legato all’Empoli, squadra dove sono nato calcisticamente e di cui sono molto amico del presidente. I primi minuti la Fiorentina era molto impacciata, non era facile disputare una partita del genere dopo quello che è accaduto domenica. La squadra non era ferma nelle gambe ma nella mente, ma è una cosa normale in queste occasioni. Non è facile. Già che siano riusciti a giocare è una grande vittoria. In primis perchè vuol dire che Edoardo si è ripreso, che è la notizia piu bella”.

“L'Empoli, nonostante i tanti giovani, ha fatto una grande partita”

Ha anche aggiunto: “La partita di per se non era facile, in più l’Empoli nonostante avesse molti giovani ha fatto una grande partita. Nel secondo tempo anche le sostituzioni hanno inciso molto sulla partita, e la Fiorentina ha infatti avuto una grande reazione. Ad un certo punto i viola meritavano il vantaggio, poi è arrivato il bellissimo gol di Esposito frutto di una palla sanguinante persa a centrocampo dai viola. Ai rigori poi è sempre una lotteria”

“Quarta non può fare il centrocampista. Richardson è partito bene poi..”

Ha poi parlato di alcuni singoli: “Quarta? Personalmente reputo l’argentino un grandissimo giocatore, però in sul ruolo fa molta piu fatica di quanto faccia nel suo ruolo naturale. Anche il primo gol nasce da una sua lettura errata. Palladino è molto bravo e, vedendolo tutta la settimana, se decide di farlo giocare li ha tutte le ragioni del mondo. Richardson? Cedo che il suo impatto, rispetto al resto della squadra, sia stato molto positivo: nei primi 10 minuti dal suo ingresso ha fatto benissimo. Col passare del tempo è poi scomparso. Il marocchino è un buon centrocampista: ha qualità, può crescere molto e dire la sua in questa Serie A”.

“Colpani non mi è piaciuto, deve essere spostato piu al centro”

Ha poi concluso parlando di Colpani: “L’ex Monza è tra quelli che mi è piaciuto di meno ieri sera. Lo scorso hanno ha fatto vedere le sue qualità, che sono importanti e lo rendono un ottimo giocatore. Personalmente per lo vedo molto piu forte in mezzo al campo che sulla linea”.