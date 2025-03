Il grande ex di turno nel doppio confronto in Conference League tra Fiorentina e Panathinaikos è Bartłomiej Drągowski, ex portiere viola attualmente in forza tra le fila della squadra greca. Per conoscere le sue emozioni e sensazioni in vista di questo doppio impegno contro quello che è stata una importante tappa del suo passato Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Mariusz Kulesza.

Kulesza, cosa ha detto Bart quando ha saputo che avrebbe giocato gli ottavi di finale della Conference League contro la sua ex squadra? Quanta emozione c'è da parte sua?

“Sicuramente l'emozione di giocare contro il suo ex club per lui è grande, e la Fiorentina è una delle squadre più forti rimaste in Conference League. Il Panathinaikos comunque ha meritato di essere lì. È sicuramente un bel momento, ma c'è ancora molto da fare”.

Cosa significa per Bart a livello personale questa partita contro la Fiorentina?

“Al ritorno, in particolare, sarà un momento importante, perché tornerà nel luogo in cui hai trascorso quasi sei anni. Firenze e il club viola sono una parte importante della sua carriera, non si può dimenticare. Ci sono un sacco di bei ricordi vissuti con la maglia della Fiorentina, ma come professionista farà del suo meglio giovedì”.

Dragowski segue ancora la squadra viola? È in contatto con qualcuno dei suoi ex compagni di squadra?

“Sicuramente, ci sono molte amicizie fatte nel corso degli anni, anche se poi i giocatori vanno in club diversi. La squadra viola è cambiata molto negli ultimi due anni, non sono rimasti molti giocatori del suo tempo, ma con qualcuno si sente ancora”.

Quanto è carico Dragowki per questo cammino in Conference League? Secondo lei, c'è una favorita tra Fiorentina e Panathinaïkos o se la giocano alla pari?

“L'obiettivo è quello di arrivare in finale, ovviamente. Non è mai facile. Secondo me quella contro i viola potrebbe essere una partita equilibrata, entrambe le squadre hanno attaccanti di alto livello ma anche i portieri avranno un ruolo importante”.