La Fiorentina Femminile si gioca le ultime chance per tornare in Champions League contro la Juventus: le scelte di De La Fuente

Alle ore 15 la Fiorentina di Sebastian De La Fuente scende in campo a Biella per la seconda giornata della Poule Scudetto contro la Juventus: l’obiettivo delle ragazze gigliate, oltre che a vendicare l’eliminazione subita dalle bianconere in Coppa Italia, è quello di giocarsi le proprie carte per tentare il ritorno in Champions League.

Una sfida che ci dirà molto sulla partecipazione della Fiorentina alla prossima Champions League

Queste le scelte dei due allenatori:

Juventus(3-4-1-2) Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Kullberg, Harviken; Thomas, Brighton, Stølen Godø, Bergamaschi; Cantore; Girelli (C), Beccari. A disposizione: Capelletti, Proulx, Schatzer, Lehmann, Rosucci, Vangsgaard, Bennison, Salvai, Cocino, Gallo, Zamboni, Lenzini. Allenatore: Canzi.

Fiorentina(4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Ballisager, Severini; Curmark, Snerle, Catena; Boquete, Janogy, Bonfantini. A disposizione: Durante, Bettineschi, Della Peruta, Toniolo, Bredgaard, Erzen, Sarti, Georgieva, Pastrenge, Mailia, Cherubini, Ciabini. All.: De La Fuente.