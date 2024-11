Chissà che ne sarebbe stato di David De Gea se la Fiorentina non avesse avuto la brillante idea di riportarlo al calcio giocato l'estate scorsa: lo spagnolo era fermo da un anno e nessun club sembrava davvero intenzionato a rilanciarlo. Se lo chiede il Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea le rinnovate, ed impennate, ambizioni viola grazie al rendimento del numero uno iberico.

Già tre rigori parati in stagione e qualche super parata qua e là per consolidare risultati, come quella su Vasquez a Genova. De Gea insomma era tutt'altro che finito, eppure nessuno sembrava, a posteriori inspiegabilmente, interessato a testarlo: con questa chiamata la Fiorentina si è resa club internazionale.